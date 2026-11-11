به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان مدال برنز مسابقات کشتی آزاد دانشجویان سراسر کشور در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم را به خود اختصاص داد.

علیرضا حکیمی دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی این واحد دانشگاهی، در رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور خوش درخشید و با کسب مقام سوم در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم، مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش، پشتکار، آمادگی جسمانی و عزم جدی این دانشجوی ورزشکار در مسیر دستیابی به موفقیت‌های ورزشی است و نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در عرصه رقابت‌های ملی و دانشگاهی به شمار می‌رود.

حضور موفق دانشجویان در میادین ورزشی و کسب عناوین افتخارآفرین، علاوه بر ارتقای جایگاه ورزشی دانشگاه، نقش مؤثری در تقویت روحیه نشاط، پویایی و گسترش فرهنگ ورزش در محیط‌های دانشگاهی دارد.

گفتنی است ، این دوره از مسابقات با حضور ۱۷۴ ورزشکار از ۲۶ استان کشور در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در استان قزوین برگزار شد.