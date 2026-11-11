به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی اظهار داشت: در پی وقوع آتش سوزی دو دستگاه خودرو در یکی از محلات شهرستان میید موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس میبد با انجام اقدامات لازم و پیگیری موضوع موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر در ارتباط با این حادثه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد افزود: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شد.