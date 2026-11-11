مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام، پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه امیر چقماق برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد از برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس خبر داد.

حرزاده گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدای والامقام، روز پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، ساعت ۲۰ در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، از عموم مردم قدرشناس و شهیدپرور استان دعوت کرد با حضور در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد ابراز امیدواری کرد مردم شهیدپرور یزد با حضور گسترده در این آیین، میزبان شایسته‌ای برای پیکر مطهر ۹ شهید گمنام باشند.