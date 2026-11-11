به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مراسم بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا، دانشمند و پزشک برجسته ایرانی، روز سه‌شنبه با حضور «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، جمعی از شخصیت‌های علمی، استادان دانشگاه و دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید ذوالفقار علی بوتو (SZABMU) در اسلام‌آباد برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت میراث علمی و پزشکی ابن‌سینا و یادآوری نقش دانشمندان مسلمان در شکل‌گیری و توسعه علوم پزشکی برگزار شد؛ دانشمندی که آثار و دیدگاه‌های علمی او قرن‌ها در مراکز علمی شرق و غرب مورد توجه قرار داشت و کتاب «قانون در طب» وی از مهم‌ترین منابع تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود.

«رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در این مراسم، با اشاره به جایگاه برجسته ابن‌سینا در تاریخ علم و پزشکی جهان، میراث علمی این دانشمند ایرانی را بخشی ارزشمند از تمدن اسلامی و دستاورد‌های علمی بشریت دانست.

وی با اشاره به نقش تاریخی دانشمندان مسلمان در توسعه علوم مختلف، احیای این میراث و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور‌های اسلامی را برای پیشرفت جوامع مسلمان ضروری دانست.

سفیر ایران همچنین بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان کشور‌های اسلامی، به‌ویژه ایران و پاکستان، تاکید کرد و توسعه ارتباط میان مراکز آموزش عالی، تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک و انتقال تجربیات در حوزه پزشکی را از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور برشمرد.

امیری مقدم با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی ایران و پاکستان، گسترش تعامل میان دانشگاه‌ها و مراکز پزشکی دو کشور را زمینه‌ساز ارتقای سطح آموزش، پژوهش و خدمات درمانی دانست.

در ادامه این مراسم، شخصیت‌های علمی و استادان دانشگاه نیز با اشاره به جایگاه ابن‌سینا در تاریخ پزشکی، نقش آثار علمی وی در انتقال و توسعه دانش پزشکی در جهان را مورد توجه قرار دادند.

سخنرانان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی و فراهم کردن زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های پزشکی، پژوهش‌های دانشگاهی و فناوری‌های نوین سلامت تاکید کردند.

در این مراسم، بر اهمیت پیوند میان میراث علمی گذشتگان و نیاز‌های علمی و پزشکی امروز و نقش دانشگاه‌ها در تربیت نسل جدیدی از پژوهشگران و متخصصان برای پاسخگویی به چالش‌های حوزه سلامت نیز تاکید شد.