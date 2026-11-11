نخست وزیر ارمنستان در حاشیه اجلاس کاپ ۳۱ در ترکیه با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه قفقاز گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نیکول پاشینیان نخست‌ وزیر ارمنستان در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و درباره چشم‌انداز مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه قفقاز گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، بر اهمیت تقویت ارتباطات منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی و تداوم رایزنی‌های سیاسی تأکید شد.