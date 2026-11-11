به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی اشکذر، هدف از برگزاری این نشست را ارتقای آگاهی فرهنگی و تقویت ارزش‌های اخلاقی در محیط‌های کاری عنوان کرد.

علیرضا میرجلیلی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی در کنار فعالیت‌های تخصصی و اجرایی گفت: این مجموعه در کنار تلاش برای ارتقای تولیدات کشاورزی و خدمت‌رسانی به کشاورزان، بر حفظ ارزش‌های اخلاقی و تقویت فرهنگ دینی در محیط کار نیز تأکید دارد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی‌راد، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان، با تبیین جایگاه عفاف در آموزه‌های اسلامی، حجاب را از عوامل مؤثر در حفظ کرامت انسانی دانست.

وی با اشاره به چالش‌های فرهنگی جامعه گفت: عفاف تنها به پوشش ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه نگرشی درونی است که در سلامت روابط اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل نقش دارد.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و پرسش و پاسخ حاضران و با هدف تبیین ابعاد مختلف عفاف و حجاب و تقویت فرهنگ پوشش اسلامی در محیط‌های اداری به پایان رسید.