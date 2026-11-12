قرارگاه مدیریت مصرف انرژی کرمان قطع گاز باغ‌ویلا‌های غیرسکونتی، تعطیلی استخر‌ها و برخورد با صنایع فاقد ذخیره سوخت را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، درنخستین جلسه قرارگاه مدیریت مصرف انرژی استان ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با اشاره به گستردگی ناترازی انرژی در کشور افزود: ۱۱ استان درگیر این شرایط هستند که سه استان به‌طور کامل با محدودیت مواجه شده‌اند و در استان کرمان نیز هشت شهرستان به علت قرار گرفتن در انتهای خط انتقال، با محدودیت و کاهش فشار تأمین انرژی روبه‌رو هستند.

ذاکری افزود: از مجموع ۶۶۰۰ باغ‌ویلای شناسایی‌شده در استان، گاز باغ‌ویلاهای غیرسکونتی و تفریحی قطع می‌شود و واحدهای با سکونت دائم شامل این تصمیم نمی شوند.

وی ادامه داد:همچنین فعالیت استخرهای شنا در دوره اوج بحران متوقف می‌شود و برای مجموعه‌هایی که به سوخت دوم نیاز دارند، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت با همکاری سالاری حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف خواهد شد.

محدودیت سامانه‌های گرمایشی ادارات دولتی تا اول دی ۱۴۰۵، مدیریت مصرف انرژی در بازارچه‌ها، پاساژها و دیگراماکن تجاری و برخورد با مجموعه‌های متخلف از دیگر مصوبات این نشست بود؛ به‌طوری‌که در صورت رعایت نکردن شیوه نامه های مصرف گاز، گاز مجموعه متخلف در فصل زمستان قطع خواهد شد.

در بخش دیگری از این مصوبات، فرمانداران موظف شدند با هماهنگی بسیج و ائمه جمعه، برای مدیریت مصرف انرژی در اماکن مذهبی و رفع ناترازی اقدام کنند.

محمدرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان هم با اشاره به روند افزایشی مصرف گاز گفت: مصرف گاز استان نسبت به هفته اخیر ۲۰ درصد و در مقایسه با تابستان ۷۰ درصد افزایش یافته و در اوج مصرف، این میزان می‌تواند به حدود ۴۰۰ برسد.

تعیین تکلیف اقدامات پدافندی شرکت گاز با محور ادارات گاز در شرق استان، به‌ویژه در حوزه تأمین گاز نانوایی‌ها، تا پایان آبان‌نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین فرار شد مدیرعامل شرکت گاز استان تا پایان بحران با حضور در بخش خبری ۲۰ و دیگر بخش‌های پرمخاطب صداوسیمای مرکز کرمان، اطلاع‌رسانی مستمری درباره وضع تأمین و مصرف گاز داشته باشد.

در این نشست درباره صنایع و معادنی که با وجود دریافت مجوز تأمین سوخت، ذخیره‌سازی نکرده اند نیز هشدار داده شد؛ بر این اساس، واحدهایی که در زمان اوج مصرف قادر به تأمین سوخت موردنیاز خود نباشند، از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و مراجع قضایی با پیگیری و برخورد مواجه خواهند شد.

ذاکری در همین زمینه با اشاره به توزیع سوخت در سه ماه گذشته برای بخش‌های کشاورزی شمال و جنوب استان و همچنین صنایع و معادن گفت: تاکنون مجوز توزیع ۱۷۰ میلیون لیتر سوخت صادر شده، اما برخی صنایع و معادن برای دریافت سوخت مراجعه نکرده‌اند.

وی بی‌توجهی مدیران این واحدها به ذخیره‌سازی سوخت را غیرقابل قبول دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی و پیگیری جدی برای جلوگیری از بروز مشکل در زمان اوج مصرف تأکید کرد.