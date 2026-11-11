شبکه نسیم سیما از امشب با برنامه «ریحانه» میزبان روایات بانوان از دیدار با رهبر شهید است و رادیو فرهنگ نیز در برنامه «بازتاب» به تحلیل شکست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و دستاورد‌های هوافضا می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «ریحانه» به کارگردانی روح‌الله رحیمی و تهیه‌کنندگی فاطمه شریف‌یزدی، با محور تبیین اندیشه رهبر شهید درباره خانواده، از امشب چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

این برنامه گفتگومحور با اجرای مجریانی، چون ژیلا صادقی، راحله امینیان، محیا اسناوندی و مونا اورعی، میزبان بانوان فعال اجتماعی و رسانه‌ای و خانواده‌های شهدا مانند شهره پیرانی، محبوبه بلباسی، مهدیه‌سادات محور و… است تا ضمن بازخوانی خاطرات دیدار با رهبر شهید انقلاب، به موضوعاتی، چون خانواده، مادری، تربیت فرزند و نقش اجتماعی زنان بپردازد.

همچنین در حوزه صدا، برنامه رادیویی «بازتاب» امشب چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۹، با تمرکز بر دستاورد‌های مهم حوزه هوافضا و تحلیل شکست‌های پی‌درپی رؤسای جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی روی آنتن می‌رود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و گویندگی احسان همتی، با حضور کارشناسان مسائل بین‌الملل دکتر احد نوری‌اصل و دکتر محمد ساجدی ، به بررسی اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی در اروپا و آمریکا در قبال سیاست‌های استکباری می‌پردازد.