سرپرست بازرسی کل استان کرمان :بررسی شفافیت مالی شرکت‌ها، فعالیت شرکت‌های اقماری، وصول حقوق دولتی و نظارت بر اجرای مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، سرپرست بازرسی کل استان، در دیدارنماینده ولی‌فقیه در استان وامام‌جمعه کرمان،گفت: سازمان بازرسی مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین مدیران و مقامات وجود ندارد.

محمد حمزه‌ای،با بیان اینکه رویکرد بازرسی فقط مچ‌گیری یا کمین برای مدیران و کشف تخلف نیست،و هدف اصلی پیشگیری از بروز تخلفات است.

وی شناسایی بسترهای فساد، حذف مقررات زائد، اصلاح ساختارهای معیوب و ارائه راهکارهای اصلاحی را از محورهای فعالیت این سازمان برشمرد و تصریح کرد: حمایت از منافع عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری فساد باید در اولویت نظارت‌ها قرار گیرد.

سرپرست بازرسی کل استان کرمان با تأکید بر ضرورت مقابله با ترک فعل و مسئولیت‌گریزی برخی مدیران گفت: بخشی از این ترک فعل‌ها در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات، برگزاری به‌موقع مناقصات و انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها بروز می‌کند و حتی در موضوع تصرفات غیرقانونی نیز تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی نقش دارد.

وی حمایت از تولید را از دیگر وظایف سازمان بازرسی دانست و افزود: با وجود تحریم‌های ظالمانه، راهی جز تولید نیست و باید از سرمایه‌گذاران دلسوز و فعالان اقتصادی سالم حمایت شود.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی‌سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان، نیز دقت در بررسی صحت و سقم گزارش‌ها را از الزامات کار بازرسی دانست و افزود: این سازمان باید گزارش‌ها را با وسواس و دقت بررسی کند و در کنار رعایت عدالت، در پیگیری دستورها و برخورد با تخلفات نیز قاطع باشد.