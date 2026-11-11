ماموران انتظامی استان فارس در چند عملیات جداگانه در شهرستان‌های داراب، خرامه، نی‌ریز، مرودشت و برخی جاده های استان، کالای قاچاق، احشام بدون مجوز، گازوئیل مسروقه و مواد مخدر را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ماموران انتظامی استان فارس در چند عملیات جداگانه در شهرستان‌های داراب، خرامه، نی‌ریز، مرودشت و برخی جاده های استان، کالای قاچاق، احشام بدون مجوز، گازوئیل مسروقه و مواد مخدر را کشف کردند.

در یکی از این ماموریت‌ها، فرمانده انتظامی داراب از کشف ۳۴۰ هزار نخ سیگار غیرمجاز به ارزش ۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی قلاتویه داراب حین کنترل خودروهای عبوری، ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری را متوقف کردند و در بازرسی از آنها، این محموله قاچاق را کشف و ۲ نفر را دستگیر کردند. سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود که متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

همچنین فرمانده انتظامی خرامه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۸۰ راس گوسفند فاقد مجوز توسط ماموران این شهرستان خبر داد .

سرهنگ داریوش انصاری بیان داشت : در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و احشام، ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و در بازرسی از آن، ۸۰ راس احشام زنده فاقد هرگونه مجوز بهداشتی را کشف کردند. وی افزود که کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

در خبری دیگر، فرمانده انتظامی نی‌ریز از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف لپ‌تاپ‌های قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی اظهار داشت : ماموران این فرماندهی در ایست و بازرسی قطرویه به یک دستگاه اتوبوس خط اهواز به کرمان مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی در بازرسی از خودرو، ۲۸ عدد لپ‌تاپ و ۱۳ عدد آداپتور فاقد مجوز کشف کردند. وی افزود که در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

از سوی دیگر، فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری سارقان حرفه‌ای گازوئیل از خودروهای سنگین در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی در این زمینه گفت: ماموران پاسگاه انتظامی کناره حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری زانتیا مشکوک شدند که در بررسی مشخص شد صندلی عقب خودرو برداشته شده و حاوی یک عدد مشک پلاستیکی حامل ۲۰۰ لیتر گازوئیل مسروقه و یک پمپ مکنده است. وی افزود که در این خصوص ۲ نفر دستگیر شدند و متهمان در تحقیقات پلیسی به ۶ فقره سرقت گازوئیل از خودروهای سنگین پارک‌شده در حاشیه جاده اعتراف کردند.

در پایان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف یک کیلوگرم هروئین از معده قاچاقچی در ایست و بازرسی خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری به یک مسافر اتوبوس مشکوک شدند و پس از دلالت وی به مقر انتظامی، یک کیلوگرم هروئین را از معده او کشف کردند. وی افزود که متهم قصد انتقال این مواد افیونی از شرق کشور به شیراز را داشت و پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.