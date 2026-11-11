پویش افزایش آگاهی و تشخیص زودهنگام HIV با عنوان «من هم تست HIV می‌دهم» از ۲۰ آبان در استان اردبیل آغاز شد و تا ۲۰ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل ازعلوم پزشکی اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری روز چهارشنبه گفت: آزمایش HIV در تمام مراکز تعیین شده به صورت رایگان و کاملاً محرمانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این پویش با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ انجام آزمایش HIV، تشویق به تشخیص زودهنگام، کاهش انگ و تبعیض اجتماعی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره و آزمایش طراحی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی و همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: اطلاع‌رسانی گسترده، آموزش گروه‌های مختلف جامعه، بیماریابی فعال، جلب مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، از محور‌های مهم اجرای این پویش در استان اردبیل خواهد بود.

دکتر صادقیه اهری با اشاره به رایگان و محرمانه بودن خدمات آزمایش HIV تصریح کرد: افراد می‌توانند برای دریافت مشاوره و انجام آزمایش به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و همچنین مراکز و پایگاه‌های منتخب خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کرده و از خدمات تشخیصی و مشاوره‌ای با رعایت کامل اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام HIV نقش کلیدی در شروع به‌موقع درمان، حفظ سلامت فرد و پیشگیری از انتقال عفونت دارد. امروزه افراد مبتلا با تشخیص به‌هنگام و دریافت درمان مناسب می‌توانند طول عمر طبیعی و زندگی سالمی داشته باشند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از عموم مردم، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه سلامت دعوت کرد با مشارکت در این پویش، در مسیر افزایش آگاهی جامعه، مقابله با انگ و تبعیض و گسترش فرهنگ سلامت گام بردارند.