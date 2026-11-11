به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، به دستور محمد علیمحمدی، رئیس دادگستری کهریزک، بعدازظهر امروز عملیات تخریب ۱۲ باب سوله غیرمجاز به مساحت تقریبی ۴ هزار مترمربع، در محدوده این بخش و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

این عملیات با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی و با حضور حمید قربقلو، نماینده دادگستری کهریزک و نمایندگان جهاد کشاورزی، شهرداری، بخشداری و نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمد.

این اقدام در چارچوب رویکرد دستگاه قضایی در برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به اراضی زراعی صورت گرفت و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی تأکید دارد.