در شب‌های حماسه ومقاومت مردم مبعوث شده، حماسه‌ای از همبستگی و ایستادگی را رقم می‌زنند؛ حماسه‌ای که با میزبانی از یک شهید گمنام در چهارراه طالقانی، رنگ و بوی ایثار و شهادت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مردم ولایتمدار کرمان که بالبیک به رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای، پای در این مسیر گذاشتند، با وجود سختی‌ها و ناملایمات جنگ، میدان را خالی نکرده‌اند و با حضور در اجتماعات شبانه، پرچم همبستگی و مقاومت را برافراشته نگه داشته‌اند.

چهارراه طالقانی کرمان میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام بود و حاضران با استقبال از این شهید والامقام، شبی آمیخته با عطر شهادت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا را رقم زدند.

همزمان، مناطق مختلف استان کرمان نیز میزبان پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند و عطر حضور این مسافران بهشتی در نقاط مختلف استان پیچیده است.