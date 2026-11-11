مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از تحویل یک دستگاه بیل مکانیکی به مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل، پیگیری تأمین ۸ دستگاه ماشین‌آلات جدید و برنامه‌ریزی برای ساخت ۴۰ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان‌ها خبر داد.

تقویت ناوگان راهداری در شهرستان‌های مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل

تقویت ناوگان راهداری در شهرستان‌های مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راهداری، راهسازی و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل در شهرستان‌های مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل با حضور رضا جباری، که با حضور نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای این مناطق اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه منعقدشده با پیگیری نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل، یک دستگاه بیل مکانیکی جدید به حوزه استحفاظی تحویل شده و تأمین هشت دستگاه ماشین‌آلات راهسازی دیگر نیز در مراحل اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد.

وی ادامه داد: با نهایی شدن مجوزها، فرایند تأمین این ماشین‌آلات دنبال خواهد شد تا با نظارت و هماهنگی مسئولان منطقه، در پروژه‌هایی که بیشترین نیاز و اولویت را دارند، به‌کارگیری شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به برنامه اجرای روکش آسفالت راه‌های روستایی تصریح کرد: یکی از محور‌های اصلی تفاهم‌نامه، اجرای آسفالت مسیر‌های روستایی است که عملیات زیرسازی آنها توسط فرمانداری‌ها آماده شده باشد. در این زمینه، لازم است فرمانداران مسیر‌های آماده آسفالت را به همراه مشخصات و طول دقیق معرفی کنند تا پس از انجام آزمایش‌های فنی و بررسی تراکم بستر، اقدامات اجرایی و تأمین اعتبار صورت گیرد.

خسروی همچنین از پیگیری تثبیت سنگ‌های غلطان در دو مقطع از محور‌های موردنظر خبر داد و گفت: مجوز‌های لازم برای این پروژه صادر شده و مطالعات فنی و برآورد‌های اجرایی آن در حال انجام است تا پس از تکمیل مراحل مقدماتی، فرایند انتخاب پیمانکار و اجرای عملیات آغاز شود.

وی در ادامه به طرح پل سور در شهرستان اندیکا اشاره کرد و افزود: مشاور طرح انتخاب شده و پس از دریافت مطالعات اولیه و تکمیل بررسی‌های فنی، مقدمات اجرای آن فراهم خواهد شد. سازمان راهداری آمادگی تأمین سهم ۵۰ درصدی خود از اعتبار اجرای این پروژه را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به تعهد احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی جدید در تفاهم‌نامه بیان کرد: این میزان، علاوه بر ۲۰ کیلومتر تعهد قبلی سازمان بوده و در مجموع ۴۰ کیلومتر راه روستایی برای این مناطق در برنامه قرار دارد. بر همین اساس، لازم است روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و مسیر‌های دارای اولویت از سوی فرمانداران معرفی شوند تا بررسی‌ها و اقدامات لازم برای اجرای پروژه‌ها انجام شود.

خسروی در پایان بر ضرورت همکاری و هماهنگی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار ارسال سریع و دقیق اطلاعات پروژه‌های پیشنهادی شد.