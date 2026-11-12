به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان گفت: نیرو‌های یگان حفاظت و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، هنگام گشت‌زنی و کنترل مناطق زیر پوشش، سه گروه متخلف را هنگام شکار و پیش از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

حسین شواخی افزود: یک گروه از متخلفان در منطقه حفاظت‌شده کهیاز، گروه دوم در زیستگاه آزاد اردستان و گروه سوم نیز در محدوده روستا‌های گلشکنان، همت‌آباد و علی‌آباد از توابع زیستگاه آزاد زواره شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات سه قبضه اسلحه ساچمه‌زنی دولول و تک‌لول به همراه چاقو، دوربین و سایر تجهیزات شکار از متخلفان و یک قطعه کبک نیز از این افراد به کشف شد.