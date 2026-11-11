رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دزفول استان خوزستان گفت: جاده کوهستانی احمدفداله که در روز‌های گذشته بر اثر ریزش کوه و بارندگی مسدود شده بود با تلاش شبانه روزی نیرو‌های راهداری و دیگر نیرو‌های امدادی بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایمان صادقی بیان داشت: چهار نقطه از جاده کوهستانی احمدفداله (قبل از احمدفداله- روستای خرمیزان ـ قبل و بعد از گاگلینه در جریان این بارندگی با ریزش کوه و بارندگی شدید مسدود شده بود که با تلاش شبانه روزی ۱۵ نیروی راهداری بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز سه دستگاه کمپرسی و یک لودر کمرشکن در حال ارتقای ایمنی نقاطی هستند که با ریزش کوه دچار مشکل شدند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دزفول با بیان اینکه فردا نیز یک دستگاه لودر و بیل مکانیکی برای ارتقای ایمنی این نقاط اضافه خواهند شد، گفت:

تیم‌های راهداری همراه با ۲ دستگاه لودر و یک بیل مکانیکی در حال حاضر قبل از سالند کوه بین خرمیزان تا روستای مرکی و یک دستگاه لودر و گریدر در محل احمدفداله در حال فعالیت هستند تا ایمنی جاده را برای تردد خودروها افزایش دهند.

جاده احمدفداله از ۱۷ آبان‌ماه به علت ریزش کوه و بارندگی مسدود شده بود.

دهستان احمدفداله از توابع بخش شهیون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری دزفول واقع شده است که ۵۳ روستا دارد و بخش عمده این روستاها عشایری هستند.

دهستان‌های احمدفداله و دره کاید ۲۸ درصد مساحت شهرستان دزفول را شامل می‌شوند.