روایت‌هایی از تلاش برای ساختن آینده‌ای متفاوت در افغانستان شکل گرفته؛ روایت‌هایی که از بازگشت امید و انگیزه برای کار و تولید در این کشور حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سال‌ها زندگی در ایران برای خانم هما اطهر فقط تجربه زندگی در یک کشور همسایه نبود؛ بلکه فرصتی بود برای آموختن، کار کردن و ساختن.

او در ایران کارآفرینی کرد و در حوزه دکوراسیون داخلی به فعالیت پرداخت، اما حالا تصمیم گرفته تجربه و سرمایه‌ای را که طی سال‌ها به دست آورده است به کشورش افغانستان بازگرداند.

جدای حمایتی که امارت اسلامی افغانستان از این کارآفرین با اختصاص زمینی رایگان انجام داده است آمادگی حمایت از همه کارآفرینان افغانستانی در این کشور وجود دارد.

در همین ارتباط محمد رفیع عظیمی معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: امنیت در افغانستان به حد قابل قبولی برقرار شده است و ما از همه کارآفرینان و مهاجران افغانستانی درخواست می‌کنیم به کشور بازگردند و اشتغال آفرینی کنند و قطعا علاوه بر اختصاص زمین رایگان در پارک‌های صنعتی، در کمیسیون وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم برنامه‌هایی برای ماندگاری و حمایت از این کارآفرینان وجود دارد.

کارخانه‌ای که قرار است فعلا با حدود ۱۰۰ کارگر در کابل آغاز به کار کند شاید یک واحد اقتصادی باشد، اما برای خانم اطهر، راهی برای ساختن آینده افغانستان است.

اظهارات:

از مهاجرت تا کارآفرینی برای وطن ـ مهدی نقوی

هما اطهر ـ کارآفرین افغانستانی

محمد رفیع عظیمی ـ معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان