دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به تلفات دلخراش تصادفات، خواستار اقدام پیشگیرانه و مسئولانه دستگاه‌های متولی برای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست بررسی نواقص و کاستی‌های ایمنی و علل رهاشدگی تعدادی از پروژه‌های راهسازی استان خوزستان، که با حضور فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان، سرهنگ حسنوند رئیس پلیس راه خوزستان، عمادی مدیرکل راه و شهرسازی و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد. با اشاره به وجود ۱۸ هزار کیلومتر راه در استان اظهار داشت: این میزان از راه‌های مواصلاتی نیازمند ایمنی کافی است و دستگاه‌های متولی نقش مهمی در اقدام پیشگیرانه و کاهش حوادث تصادفی در این راه ها ایفا می کنند.

وی با ابراز تأسف از تصادفات منجر به فوت گفت: صحنه‌های دلخراش جان باختن و مجروح شدن شهروندان در تصادفات جاده‌ای واقعاً باعث تأثر خاطر همه می‌شود و دستگاه‌های متولی باید در کاهش این حوادث به وظایف خود عمل و راهکارهای تخصصی و پیشگیرانه اتخاذ کنند.

خلفیان یکی از علل اصلی افزایش حوادث جاده‌ای را ناایمن بودن برخی محورها دانست و افزود: آسیب شناسی و رفع نقاط حادثه خیز با همکاری و هم‌افزایی پلیس راه و دستگاه‌های متولی و تسریع در اقدامات پیشگیرانه، آثار فراوانی در کاهش تصادفات و حوادث جانی و مالی خواهد داشت.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه از پلیس راه استان خواست تا با خودروهایی که با سرعت‌های بحرانی و مخاطره‌آمیز تردد می‌کنند، بر اساس قانون برخورد و نسبت به توقیف آن‌ خودروها اقدام نماید.

در ادامه مدیران و مسئولان حاضر به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود در زمینه ایمن‌سازی جاده‌ها، کاهش تصادفات و بیان موانع و مشکلات موجود پرداختند.