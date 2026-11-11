به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان مهریز گفت: این بسته‌های حمایتی با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های زندانیان و کاهش مشکلات اقتصادی آنان تهیه و در اختیار افراد واجد شرایط قرار گرفت.

دهقان افزود: انجمن حمایت از خانواده زندانیان مهریز با تداوم برنامه‌های حمایتی و معیشتی، تلاش می‌کند بخشی از دغدغه‌های اقتصادی این خانواده‌ها را کاهش دهد و زمینه حمایت اجتماعی از آنان را فراهم کند.