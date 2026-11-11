وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه، در دیدار‌های جداگانه با وزیر ارتباطات قطر و مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور اتحادیه، راهکار‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را بررسی کرد.

تأکید ایران و قطر بر گسترش همکاری‌های ارتباطی و فناورانه

تأکید ایران و قطر بر گسترش همکاری‌های ارتباطی و فناورانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدستار هاشمی در دیدار با محمد بن علی بن محمد آل‌المناعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر، بر توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، دولت هوشمند و زیرساخت‌های دیجیتال تأکید کرد.

تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان دو وزارتخانه، تشکیل کارگروه مشترک برای شناسایی اولویت‌ها و پیگیری پروژه‌های اجرایی، تقویت ارتباط میان شرکت‌های فناور و بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های تجاری مشترک از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

وزیر ارتباطات همچنین با معرفی ظرفیت‌های پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، بر بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی تأکید کرد. وزیر ارتباطات قطر نیز از پیشنهاد‌های ایران استقبال و بر آمادگی کشورش برای گسترش تعاملات دوجانبه تأکید کرد.

هاشمی در دیدار دیگری با کاسماس لاکیسون زاوازاوا، مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، اولویت‌های همکاری ایران با این نهاد در چارچوب برنامه عملیاتی سال ۲۰۲۷ را تشریح کرد.

ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، استانداردسازی سامانه‌های هوش مصنوعی و ارزیابی خسارات و بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای کشور از محور‌های پیشنهادی ایران برای همکاری با این دفتر بود.

مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور اتحادیه بین‌المللی ارتباطات نیز با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، آمادگی این دفتر را برای بررسی زمینه‌های همکاری و پیگیری اولویت‌های پیشنهادی ایران اعلام کرد.

این دیدار‌ها در حاشیه سومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه قطر برگزار شد.