به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با هدف تسریع در روند ارزیابی خسارات و پرداخت کمک‌های جبرانی به منازل مسکونی آسیب‌دیده ناشی از بارندگی‌های اخیر، جلسه هماهنگی با حضور مسئولان اداره‌کل مدیریت بحران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و کارشناسان و مسئولان بیمه حوادث طبیعی ساختمان در محل اداره‌کل مدیریت بحران خوزستان برگزار شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در این نشست بر راهکار‌های تسریع در تشکیل پرونده، ارزیابی خسارات و پرداخت کمک‌های جبرانی به خانوار‌های آسیب‌دیده تاکید کرد و افزود: خسارت منازل آسیب‌دیده از بارندگی‌های اخیر در استان پرداخت می‌شود.

محمود اکبری‌فضلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان نیز از آغاز ارزیابی مشترک خسارات توسط کارشناسان بنیاد مسکن و بیمه حوادث طبیعی ساختمان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود یک‌هزار درخواست از سوی شهروندان و خانوار‌های آسیب‌دیده ثبت شده که از این تعداد، ۵۰۰ مورد مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار گرفته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارزیابی تمامی پرونده‌ها تا روز جمعه به پایان می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود پرداخت خسارات نیز ۴۸ ساعت پس از تکمیل ارزیابی‌ها انجام شود.

حسین قربانی، مدیرکل امور فنی و ارزیابی خسارات طبیعی ساختمان نیز با تشریح ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت خسارت، داشتن قبض برق ساختمان را برای تشکیل پرونده و بهره‌مندی از کمک‌های جبرانی ضروری دانست.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان برای واحد‌های مسکونی خسارت‌دیده شهری و ۱۳۷ میلیون تومان برای واحد‌های مسکونی خسارت‌دیده روستایی، به‌عنوان مبالغ پایه جبران خسارت در نظر گرفته شده است.