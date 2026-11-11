دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران آغار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران در حال برگزاری است.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث برقرار می‌باشد.

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