استان فارس با تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن انار از ۳۳ هزار هکتار باغ ، رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس با تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن انار از ۳۳ هزار هکتار باغ، رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس با اعلام این خبر گفت: این استان با برخورداری از اقلیم مناسب، خاک غنی و شیوه‌های نوین آبیاری، به عنوان نگین تولید انار در کشور شناخته می‌شود و معادل یک‌سوم سطح زیر کشت انار کشور را در اختیار دارد.

حشمت‌الله صادقی افزود: شهرستان‌های داراب، خفر، استهبان، نی‌ریز و شیراز قطب‌های اصلی تولید این میوه هستند و اوج فصل برداشت آن از نیمه مهر تا نیمه آذر در جریان است.

وی با اشاره به پرورش ۲۷ نمونه بومی از مجموع ۹۰۰ نمونه انار شناخته‌شده دنیا در فارس بیان کرد: ارقام تجاری و پرطرفداری، چون رباب و اتابکی بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته وی، ۶۰ درصد از انار تولیدی استان مصرف تازهخوری دارد و ۴۰ درصد باقی‌مانده برای تنظیم بازار شب یلدا و نوروز در سردخانه‌ها ذخیره می‌شود.

معاون مدیریت امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس یادآور شد: در اوج فصل برداشت، ۷۰ هزار کارگر به صورت فصلی در باغ‌های استان مشغول به کار می‌شوند و انار مرغوب فارس علاوه بر توزیع داخلی، به کشور‌هایی نظیر روسیه، عمان، قطر، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، آذربایجان و ارمنستان صادر می‌شود.