به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، چهار تن از تحلیلگران روسی، دیدگاه خود را درباره نتایج انتخابات کنگره و پیامد‌های آن برای حزب جمهوری‌خواه آمریکا بیان کردند.

«ماکسیم چرکاشین» پژوهشگر مرکز مطالعات آمریکای شمالی و مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه گفت: با توجه به شواهد و نشانه‌هایی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، جنگ با ایران نقش قابل‌توجهی در شکست جمهوری‌خواهان داشته است.

وی افزود: این جنگ، در واقع به معنای فاصله گرفتن رئیس‌جمهور آمریکا از وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر جلوگیری از آغاز درگیری‌های جدید در خاورمیانه بود.

«الکسی یورک» تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه نیز تاکید کرد : بلافاصله پس از انتخابات، شبکه خبری فاکس‌نیوز که گرایش جمهوری‌خواهانه دارد، یک نظرسنجی انجام داد و بر اساس نتایج این نظرسنجی، حدود ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که جنگ با ایران را مهم‌ترین دلیل رأی ندادن آن‌ها به جمهوری‌خواهان عنوان کرده است.

این تحلیلگر روسی افزود : از این نتایج می‌توان دریافت که جنگ با ایران و پیامدهای غیرمستقیم آن، از جمله افزایش قیمت بنزین و کمبود کودهای شیمیایی بدلیل بسته ماندن تنگه هرمز ، از جمله این پیامدهاست.

«ویکتوریا ژوراولووا» رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی در مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه و معاون پژوهشی این مؤسسه هم گفت : به نظر من، مهم‌ترین عامل، وضعیت اقتصادی آمریکاست ، زیرا دولتی که وعده داده بود شرایط زندگی مردم را بهتر می‌کند و جنگ جدید به راه نمی‌اندازد، به وعده‌های خود عمل نکرد و مردم آمریکا احساس کردند که بار دیگر فریب خورده‌اند.

وی تاکید کرد : رای دهندگان آمریکایی ، جنگ علیه ایران را عامل مصیبت‌های بی‌شمار اقتصادی خود می‌دانند و نتایج انتخابات در واقع اعتراض علنی به سیاست‌های ترامپ و جمهوری‌خواهان بود.

«الکساندرا رومانُووا» رئیس گروه مطالعات اجتماعی و سیاسی آمریکا در مرکز مطالعات آمریکای شمالی و مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه نیز گفت : دلایل این شکست بسیار گسترده و متعدد است ، اما بدون شک جنگ علیه ایران ، از همه برجسته‌تر بود.

وی تصریح کرد : این جنگ بر قیمت بنزین، گازوئیل، مواد غذایی و هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر گذاشت و در نهایت سطح زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد.

اظهارات :۱-الکسی یورک ، تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه در آکادمی علوم روسیه۲-ویکتوریا ژوراولووا ، رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی در مؤسسه اقتصاد جهانی روسیه۳-ماکسیم چرکاشین ، پژوهشگر مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آکادمی علوم روسیه۴-الکساندرا رومانُووا ، رئیس گروه مطالعات اجتماعی و سیاسی آمریکا در آکادمی علوم روسیه