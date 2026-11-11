مدرسه ۱۰ کلاسه «برکت حسینی سردار شهید حاجی‌زاده» در شهرستان فلاورجانِ استان اصفهان با مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی سه طرح آموزشی و ورزشی نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر آموزش و پرورش در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۰ کلاسه برکت حسینی سردار شهید حاجی‌زاده و آغاز ساخت طرح‌های آموزشی و ورزشی شهرستان فلاورجان گفت: امسال تاکنون بیش از هفت همت برای توسعه و ساخت مدارس در استان اصفهان هزینه شده است.

احمد محمودزاده با اشاره به اینکه این مجموعه‌های آموزشی و ورزشی تا آبان‌ماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: بیش از ۵۰ درصد مدارس شهرستان فلاورجان فرسوده هستند و برای نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی این شهرستان، نگاه ویژه خیران ضروری است.

مدرسه ۱۰ کلاسه برکت حسینی سردار شهید حاجی‌زاده در شهرستان فلاورجان با ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و زیربنای ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه، شامل سالن اجتماعات و نمازخانه ساخته شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت خیران، ۱۲ مدرسه در این شهرستان در حال ساخت و تکمیل است، همچنین عملیات اجرایی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای جوجیل، مدرسه ۶ کلاسه در شهر ابریشم و مجموعه ورزشی درون‌مدرسه‌ای دانشجو معلم شهید محمدمهدی فدایی در شهر زازران آغاز شد.

رمضان رحیمی افزود: تا پایان آذرماه امسال، ۶ مدرسه با هزینه‌ای افزون بر ۲۵۰ میلیارد تومان در بخش پیربکران و بخش مرکزی شهرستان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از این مدارس، هیچ کلاس درس کانکسی در شهرستان فلاورجان باقی نخواهد ماند، گفت: دو مدرسه در روستای هویه و شهر پیربکران نیز با هزینه‌ای افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان تا ۱۰ روز آینده به بهره برداری می‌رسد.