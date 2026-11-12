مطالبات مردم عقدا شهرستان اردکان در حوزه راه‌های روستایی، خدمات درمانی، اشتغال و جبران خسارت‌های فعالیت معادن، در نشست با نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان سفر محمدرضا پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، شفیع‌زاده فرماندار ویژه اردکان، میربهبودی مدیرکل امور شورا‌ها و روستایی استانداری یزد و جمعی از مدیران به شهر عقدا و روستا‌های این بخش، مسائل و مشکلات منطقه از نزدیک بررسی شد.

این برنامه با بازدید از طرح‌های در حال اجرا و نیمه‌تمام و بهره‌برداری از پروژه برق‌رسانی در روستای سرو علیا همراه بود. در ادامه نیز نشستی با حضور امام جمعه، بخشدار، شهردار، دهیاران و اعضا و نمایندگان شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حسینیه سرو علیا برگزار شد.

در این نشست، تکمیل کمربندی و رفع مشکلات جاده‌ای، کمبود ماشین‌آلات و امکانات اورژانسی، مشکلات قنات‌ها و تأثیر آن بر کشاورزی، اشتغال جوانان، خدمات درمانی و توسعه زیرساخت‌های منطقه از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده بود.

نماینده مردم اردکان در مجلس نیز با تشریح روند جذب و توزیع اعتبارات شهرستان، از برگزاری آزمون استخدامی شرکت الکترود گرافیتی در بهمن‌ماه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰۰ نفر از طریق این آزمون جذب شوند که اولویت استخدام با نیرو‌های بومی شهرستان اردکان خواهد بود؛ افرادی که کد ملی آنها با عدد ۴۴۴ آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام طلائی، امام جمعه بخش عقدا نیز با قدردانی از حضور میدانی مسئولان و بازدید از روستاها، بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها و پیگیری عملی مطالبات مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت معادن در منطقه و خسارت‌های ناشی از آن، خواستار توجه جدی به سهم مناطق میزبان از منافع و اعتبارات مرتبط با معادن شد و گفت: این منابع باید برای جبران خسارت‌ها، تقویت زیرساخت‌ها، توسعه امور فرهنگی و دینی و عمران روستا‌های منطقه هزینه شود.

در این نشست بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات و تبدیل وعده‌ها و مصوبات به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس برای مردم بخش عقدا تأکید شد.