مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان: با تصویب ۱۴ پرونده جدید در شورای عالی ثبت، شمار آثار مصوب استان به ۱۱۰ اثر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از افزایش شمار آثار تاریخی و فرهنگی مصوب برای ثبت ملی استان از ۹۶ به ۱۱۰ اثر خبر داد و گفت: در سومین روز بررسی پرونده‌های ثبتی در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیر منقول، ۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی دیگر استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

امیر کرم‌زاده افزود: مصوبه‌های این نشست طیف متنوعی از میراث تاریخی و فرهنگی استان را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به بافت‌ها و منظر‌های فرهنگی تاریخی روستایی، بنا‌های تاریخی، خانه‌های ارزشمند، مساجد، قلعه‌ها، حمامها، برج‌های کبوتر خانه، آثار معماری و تاریخی جامعه ارامنه، گورستان‌های تاریخی و محوطه‌های دارای ارزش باستان‌شناختی اشاره کرد.

وی با اشاره به ثبت ملی منظر فرهنگی تاریخی روستا‌های قارنه و عشین ادامه داد: این دو پرونده از جمله آثار شاخصی هستند که در بررسی‌های شورای عالی ثبت تصویب شده است و ثبت آنها به حفاظت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی این سکونتگاه‌های تاریخی کمک خواهد کرد.

کرم زاده همچنین از ثبت ملی سنگ‌نگاره‌های تپه نوگوران خبر داد و افزود: این اثر به دلیل برخورداری از شواهد ارزشمند تاریخی و فرهنگی، در شمار پرونده‌های مصوب قرار گرفت و ثبت آن گامی در راستای حفاظت از مستندات برجای‌مانده از ادوار تاریخی استان است، همچنین دبیرستان شریعتی معروف به دبیرستان دریانی و قلعه گوارت نیز از دیگر آثار تاریخی استان هستند که در این فرآیند ثبت ملی شدند.

وی با اشاره به ثبت ۱۰ گورستان تاریخی ارامنه در فهرست آثار ملی کشور گفت: گورستان‌های ارامنه برف‌انبار، بیجگرد، خلیل‌آباد، میلاگرد، سروش‌جان، محله بالا با عنوان سورپ نرسس، محله پایین با عنوان سورپ هوانس شماره یک، محله پایین با عنوان سورپ هوانس شماره دو و محله وسط با عنوان مریم مقدس، در زمره پرونده‌های مصوب قرار دارند.

کرم‌زاده ادامه داد: ثبت ملی آثار تاریخی، علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی آنها در نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، شرایط را برای صیانت اصولی از عرصه و حریم آثار، جلوگیری از مداخلات و تعرض‌های غیرمجاز و برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان فراهم می‌کند.