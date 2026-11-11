مردم آبادان و خرمشهر در اجتماعات شبانه، بر ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن و تداوم مسیر استقلال کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلی تأکید کردند.

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر حفظ استقلال و سربلندی ایران

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر حفظ استقلال و سربلندی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت‌کنندگان در اجتماعات شبانه آبادان و خرمشهر با سردادن شعارهایی، بر اتحاد و همبستگی ملی در دفاع از عزت و استقلال ایران تأکید کردند.

حاضران در این اجتماعات، ایمان، وحدت و خودباوری را از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن دانستند و بر ضرورت تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی برای پیشرفت و سربلندی کشور تأکید کردند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با اعلام حمایت از مدافعان وطن، بار دیگر بر پایبندی خود به حفظ امنیت، استقلال و تمامیت کشور تأکید کردند.