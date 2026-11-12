مدیرکل مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور در سفر به اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۶۸ بافت تاریخی مصوب در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ مورد از آنها در وزارت میراث فرهنگی تصویب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور در سفر به اصفهان گفت: اعضای شورا‌های ثبت آثار ملموس و شورای حریم و کمیته اعتراض مالکان، بیش از ۱۵۰ پرونده را در حوزه‌های مختلف بررسی کردند که بخشی از این بررسی‌ها با بازدید‌های میدانی از آثار و بنا‌های تاریخی همراه بود که در حوزه ثبت آثار ملموس، بیش از ۱۱۰ پرونده از آثار معرفی شده استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و پرونده‌های مربوط به اعتراض مالکان و مسائل حقوقی و ملکی نیز در کمیته‌های تخصصی مربوط بررسی شد.

علیرضا ایزدی با اشاره به بررسی پرونده‌های حریم آثار تاریخی اصفهان افزود:با توجه به حساسیت‌های حفاظتی پهنه‌های تاریخی جلفا، کرانه زاینده‌رود و اهمیت محور تاریخی فرهنگی اصفهان به‌عنوان یکی از پرونده‌های مطرح شده برای ثبت جهانی، ضرورت دارد مطالعات و ضوابط مربوط به آن با دقت بیشتری بررسی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان برای معرفی در عرصه بین‌المللی ادامه داد: در میان پرونده‌های بررسی شده حدود ۱۳ پرونده به کبوترخانه‌های تاریخی استان متعلق به دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار اختصاص دارد وضروری است، با نگاهی جدی‌تر ظرفیت‌های این مجموعه برای معرفی و ثبت جهانی بررسی شود، همچنین محور تاریخی محدوده جلفا نیز با وجود آثار شاخصی همچون کلیسای وانک، ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی در سطح بین‌المللی دارد.

ایزدی افزود: در حال حاضر ۱۶۸ بافت تاریخی مصوب در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ مورد از آنها در وزارت میراث فرهنگی تصویب شده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت بافت تاریخی اصفهان گفت: بر اساس مطالعه و تطبیق‌های اجرا شده، حدود ۳۰۰ هکتار به محدوده بافت تاریخی و دارای هویت شهر اصفهان افزوده خواهد شد که این موضوع از منظر شناسایی دقیق محدوده‌های دارای ارزش و تقویت حفاظت از هویت تاریخی شهر اهمیت دارد.

ایزدی افزود: حفاظت از بافت‌های تاریخی، تنها صیانت از مجموعه‌ای از بنا‌ها و عناصر معماری نیست، بلکه پاسداری از هویت شهری، میراث تمدنی و ارزش‌هایی است که قرن‌ها در شکل‌گیری فرهنگ و شهرنشینی ایرانی نقش داشته‌اند و وزارت میراث فرهنگی با همکاری دستگاه‌های مسئول، تدوین و اجرای ضوابط حفاظتی لازم را با جدیت دنبال می‌کند.