تیم های فوتبال نوجوانان ایران و اردن در هفته دوم انتخابی جام ملت‌های آسیا، برنده‌های گروه D نام گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم رقابت‌های انتخابی فوتبال جام ملت‌های آسیا در رده نوجوانان در گروه D امروز (۲۰ آبان) در لائوس برگزار شد.

در دیدار‌های امروز، ابتدا تیم نوجوانان ایران در دیداری که موقعیت‌های متعددی داشت، با نتیجه یک بر صفر پاکستان را شکست داد. تک گل این دیدار را امیرمحمد زارعی در دقیقه ۹ به ثمر رساند.

در دیدار بعدی، نوجوانان اردن با نتیجه ۱۰ بر صفر سریلانکا را شکست دادند.

با این نتایج اردن با ۶ امتیاز از دو بازی، ایران با ۳ امتیاز از یک دیدار، پاکستان با ۳ امتیاز از ۲ دیدار، لائوس بدون امتیاز از یک دیدار و سریلانکا بدون امتیاز از ۲ بازی در رده اول تا پنجم این گروه قرار گرفته‌اند.

تیم نوجوانان ایران در دومین دیدارش ۲۳ آبان به مصاف سریلانکا می‌رود.