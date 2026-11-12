فرماندار میبد بر شناسایی فرصت‌های اقتصادی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبایی در نشست با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش‌ها را بررسی کرد و گفت: سرمایه‌گذاران باید به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که علاوه بر توجیه اقتصادی، با ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان متناسب باشند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی و مشورتی فرمانداری در تدوین و توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری افزود: این طرح‌ها باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب سند توسعه شهرستان، با رویکردی هدفمند و آینده‌نگر دنبال شوند.

فرماندار ویژه میبد، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری منابع، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامی و تقویت سهم این بخش در اقتصاد شهرستان را از اهداف این تعامل برشمرد.

طباطبایی تصریح کرد: رویکرد شهرستان، توسعه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند به جای افزایش کمی و پراکنده طرح‌هاست تا منابع به سمت فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی، بهره‌وری بیشتر و ارزش افزوده بالاتر هدایت شوند.