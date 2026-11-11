به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، سرکنسول لبنان در ایالت میشیگان آمریکا که تنها با گذشت از یک سال مسئولیتش در این سمت از آمریکا اخراج شده بود به کشورش بازگشت

مقامات لبنانی و وزارت خارجه این کشور همچنان در برابر اقدام آمریکایی‌ها علیه دیپلمات خود سکوت کرده‌اند.

اظهارات:

۱- حسن علیق فعال رسانه‌ای لبنان

۲- ابراهیم شراره دیپلمات و سر کنسول لبنان در آمریکا