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سرکنسول لبنان در ایالت میشیگان آمریکا که تنها با گذشت از یک سال مسئولیتش در این سمت از آمریکا اخراج شده بود به کشورش بازگشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، سرکنسول لبنان در ایالت میشیگان آمریکا که تنها با گذشت از یک سال مسئولیتش در این سمت از آمریکا اخراج شده بود به کشورش بازگشت
مقامات لبنانی و وزارت خارجه این کشور همچنان در برابر اقدام آمریکاییها علیه دیپلمات خود سکوت کردهاند.
اظهارات:
۱- حسن علیق فعال رسانهای لبنان
۲- ابراهیم شراره دیپلمات و سر کنسول لبنان در آمریکا