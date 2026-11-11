معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد بر حمایت نهاد‌های حاکمیتی از فعالیت‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه میبد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود سعادت‌بخش در نشست تخصصی با حضور مدیران دانشگاه میبد و نمایندگان مدیریت شهری یزد و میبد، آموزش عالی را از ظرفیت‌های راهبردی توسعه منطقه‌ای دانست و گفت: تقویت توان علمی دانشگاه میبد می‌تواند به ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی شهرستان کمک کند.

در این نشست، رئیس کمیته دیپلماسی و روابط بین‌الملل شهرداری یزد نیز با اشاره به تجربه خواهرخواندگی یزد با شهر‌های مختلف جهان، بر استفاده از این ظرفیت برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی دانشگاه میبد تأکید کرد.

در ادامه، حاضران بر ضرورت ایجاد پیوند و هم‌افزایی میان صنایع منطقه، میراث فرهنگی و مراکز آموزش عالی تأکید کردند؛ موضوعی که با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و دستاورد‌های دانشگاهی می‌تواند به تقویت برند شهری میبد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری صنعتی و میراثی این شهرستان در عرصه بین‌المللی کمک کند.