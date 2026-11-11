شرکت ملی گاز از مشترکان خواست برای پایداری شبکه و کمک به تامین گاز مناطق سردسیر در مصرف صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، شرکت ملی گاز اعلام کرد: با نفوذ توده هوای سرد به کشور، پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف گاز تا پایان هفته به ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

این شرکت از مشترکان خواسته، برای پایداری شبکه و کمک به تامین گاز مناطق سردسیر، در مصرف صرفه جویی کنند.

بدون شک گاهی فقط چند درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی، بستن دریچه‌های اضافی و خروج گرمای خانه، سهم بزرگی در کاهش و مدیریت مصرف دارد.