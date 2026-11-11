نمایش عشق و ارادت مردم شیراز به شهدای گمنام وطن

نمایش عشق و ارادت مردم شیراز به شهدای گمنام وطن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین وداع با شهدای گمنام دوران دفاع مقدس امروز در جای جای شهر شیراز برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور گسترده و پرشور مردم در دیگر نقاط مختلف فارس هم برگزار شد و مردم در این آیین باشکوه از پیکر‌های مطهر آن اسطوره‌های همیشه جاوید وطن استقبال کردند

مراسم وداع با پیکر‌های مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس فردا پنج شنبه ۲۱ آبان پس از نماز مغرب و عشا در حرم‌های مطهر شاهچراغ، سید علا الدین حسین، علی بن حمزه علیهم السلام و میدان امام حسین، میدان معلم، میدان اول شهر صدرا و کانون رهپویان وصال برگزار می‌شود.