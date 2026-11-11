به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) با برگزاری یک مسابقه آغاز شد.

در تهران، نیروی زمینی در حالی میزبان مس کرمان بود که تیم تحت هدایت مسائلی دو بازی گذشته خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود. شرایط، اما در این مسابقه به گونه‌ای پیش رفت که از همان دقایق ابتدایی نیروی زمینی اسیر تجربه و عملکرد خوب بازیکنان مس کرمان شد و در نهایت این دیدار با نتیجه ۳۲-۲۲ به سود تیم مهمان به پایان رسید.

با احتساب این نتیجه در جدول رده بندی هر دو تیم با ۴ امتیاز مهیای دیدار‌های هفته‌های آینده می‌شوند.

برنامه سایر دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۱ آبان

نام‌آوران مشهد - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان / ساعت ۱۴:۰۰

هپکو اراک - نفت و گاز گچساران/ ساعت ۱۶:۰۰

سپاهان نوین اصفهان - مقاومت شهرداری تبریز / ساعت ۱۶:۰۰

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب- نفت امیدیه / ساعت ۱۶:۰۰

استقلال کازرون - میدکوفراور زرند/ ساعت ۱۷:۳۰