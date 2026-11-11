احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور بررسی طرح‌های اجرایی و بازدید از طرح های حوزه کار و تأمین اجتماعی، دقایقی پیش وارد فرودگاه اردبیل شد و مورد استقبال استاندار و نمایندگان استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وزیر کار در بدو ورود، با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

بررسی میدانی ظرفیت‌ها و مشکلات در سفر به سه شهرستان استان، بازدید از بیمارستان‌های تامین اجتماعی، دیدار با کارگران، کارآفرینان و فعالان حوزه تولید و حضور در جلسه شورای اداری، از اصلی‌ترین برنامه‌های این سفر دو روزه اعلام شده است.

این سفر در حالی انجام می‌شود که استان اردبیل با بیش از ۲۲ هزار کارگاه تولیدی فعال و نزدیک به ۱۱۶ هزار بیمه‌شده اجباری، ظرفیت‌های چشمگیری در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری دارد و حضور وزیر تعاون، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی منطقه باشد.