به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مهابادگفت: با بهره برداری برداری از دستگاه صدورآنی کارت سوخت در مهاباد خدمات سوخت رسانی تسهیل و از این پس انتظار برای دریافت کارت سوخت دراین شهرستان کوتاه‌تر می‌شود.

محمود تیردادی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این دستگاه، سرعت و سهولت در ارائه خدمات وارد مرحله تازه‌ای شده است، افزود: از این پس روزانه ۶۰ کارت سوخت به صورت آنی در مهاباد صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح گامی دیگر به سوی ارائه سریع‌تر و دسترسی آسان‌تر به خدمات برداشته شده است.

صدورآنی کارت سوخت جدا از مهاباد در شهرستان‌های میاندوآب، بوکان، نقده پیرانشهر و شاهین دژ هم درحال انجام است.