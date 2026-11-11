یک کارگاه غیرمجاز تولید لواشک که به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، سلامت شهروندان را تهدید می‌کرد، در اسلامشهر شناسایی و مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار اسلامشهر از شناسایی و پلمب یک کارگاه غیر مجاز تولید لواشک توسط تیم گشت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار خبر داد.

وی گفت: بازرسان این قرارگاه در راستای صیانت از سلامت عمومی جامعه و نظارت مستمر بر واحد‌های صنفی و تولیدی سطح شهرستان، موفق به شناسایی و کشف یک کارگاه غیربهداشتی تولید لواشک شدند.

معاون فرماندار اسلامشهرافزود: با توجه به اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان، مراتب تخلف بلافاصله به شبکه بهداشت و درمان شهرستان منعکس شد. پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید عدم رعایت ضوابط بهداشتی، برای واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده و کارگاه مذکور در محل پلمپ شد.