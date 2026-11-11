با حضور امیر زبرجدی، مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع و محمد غفاری‌خضری، مدیرکل مجموعه چندرسانه‌ای ایران‌صدا، نشست مشترکی پیرامون گسترش همکاری‌های میان معاونت صدا و فرماندهی کل نیرو‌های مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست دستاورد‌های غرورآمیز فرزندان رشید ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تبلور بارز آنها در قدرت موشکی، پهپادی و سایر صنایع دفاعی کشور تجلی یافته است ، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

امیر زبرجدی با توجّه به اهمیت مقابله با جنگ شناختی دشمن در شرایط کنونی بر ضرورت پرداخت رسانه‌ای به دستاورد‌های نظامی، تقویت غرور و هویت ملی و در نتیجه افزایش تاب‌آوری جامعه تأکید کرد.

در ادامه محمد غفاری‌خضری، مدیرکل مجموعه چندرسانه‌ای ایران‌صدا ضمن اعلام آمادگی کامل این مجموعه جهت گسترش همکاری‌ها تصریح کرد: ما در سازمان صدا و سیما، خود را در خط مقدم جنگ شناختی و سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و هر قدمی که بتوانیم در این راستا برداریم وظیفه قانونی و شرعی خود تلقی می‌کنیم.

وی افزود: بر همین اساس مجموعه ایران‌صدا آمادگی دارد با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط اقدام به تولید مجموعه پادکست‌هایی با محور دستاورد‌های دفاعی کشور با حضور مهندسین و دست‌اندرکاران این حوزه نماید.

همچنین مجموعه پادکست‌های ویژه‌ای در خصوص معرفی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشمند هوافضای ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید و منتشر خواهد شد.