مردم ولایی فارس در ادامه برگزاری اجتماع شب‌های اقتدار، تاب‌آوری و اتحاد ملی را مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.

مردم فارس در تجمعات شبانه: مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران ، اتحاد ملی و تاب‌آوری است

مردم فارس در تجمعات شبانه: مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران ، اتحاد ملی و تاب‌آوری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم ولایی فارس در ادامه برگزاری اجتماع شب‌های اقتدار، تاب‌آوری و اتحاد ملی را مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.

مردم فارس با اشاره به ناکامی‌های آمریکا در دستیابی به اهداف خود، اعلام کردند : آمریکای جنایتکار امروز با درخشش نیرو‌های مسلح و حضور وحدت آفرین مردم در باتلاق رسوایی خود گرفتار شده است.