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مردم ولایی فارس در ادامه برگزاری اجتماع شبهای اقتدار، تابآوری و اتحاد ملی را مهمترین عامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم ولایی فارس در ادامه برگزاری اجتماع شبهای اقتدار، تابآوری و اتحاد ملی را مهمترین عامل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.
مردم فارس با اشاره به ناکامیهای آمریکا در دستیابی به اهداف خود، اعلام کردند : آمریکای جنایتکار امروز با درخشش نیروهای مسلح و حضور وحدت آفرین مردم در باتلاق رسوایی خود گرفتار شده است.