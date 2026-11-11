معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت حضوری شدن دانشگاه‌ها و نقش بی‌بدیل آنها در شرایط حساس کنونی کشور، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، توسعه فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، و ارتقای جایگاه فرهنگی اساتید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه صف اول، در تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های فرهنگی این وزارتخانه، دانشگاه را فضایی چندبعدی برای آموزش، پژوهش و فرهیختگی دانست و اظهار داشت: با بازگشت حضوری دانشجویان به دانشگاه‌ها پس از دوره‌های مختلف رکود ناشی از کرونا و حوادث اخیر، شور و اشتیاق فراوانی در بدنه دانشجویی برای تجربه یک حیات فرهنگی خلاق شکل گرفته است.

وی با اشاره به شرایط حساس جامعه ایرانی، مهم‌ترین نیاز امروز کشور را «همبستگی و انسجام اجتماعی» خواند و تصریح کرد: دانشگاه می‌تواند با ایفای نقش ویژه خود، به عنوان کانون گفت‌وگو و تعامل میان تفکرها و جریان‌های مختلف، به تقویت انسجام ملی و همبستگی مردم ایران یاری رساند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره ارزیابی وضعیت فعلی دانشگاه‌ها و اهمیت ارتباطات درون‌دانشگاهی گفت: سرزندگی دانشگاه در گروی ارتباطات میان دانشجویان، اساتید و فعالیت نهادهای میانجی همچون تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و هنری و نشریات است که خوشبختانه امروز شاهد فعالیت و پویایی چشمگیر آن‌ها هستیم.

دکتر شالچی در ادامه با اشاره به رویکرد دوره مدیریت جدید وزارت علوم تحت مسئولیت دکتر سیمایی صراف، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای کلیدی این دوره، برجسته‌سازی نقش فرهنگی اساتید در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی است؛ به گونه‌ای که شخصیت فرهیخته استاد بتواند به آرامش، پویایی و جلوگیری از دو قطبی‌سازی یا تنش در محیط دانشگاه کمک کند.

وی یادآور شد: تنوع آرا و گرایش‌های فکری مختلف در دانشگاه، فرصتی مغتنم برای زایش فکری و علمی است؛ به شرط آنکه این تنوع به «وحدت در تنوع» تبدیل شده و همگی در پیرامون منافع ملی، هویت‌های بنیادی و اعتلای ایران اسلامی با یکدیگر به توافق و هم‌افزایی برسیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره ارزیابی وضعیت فعلی دانشگاه‌ها و اهمیت ارتباطات درون‌دانشگاهی گفت: سرزندگی دانشگاه در گروی ارتباطات میان دانشجویان، اساتید و فعالیت نهادهای میانجی همچون تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و هنری و نشریات است که خوشبختانه امروز شاهد فعالیت و پویایی چشمگیر آن‌ها هستیم.

دکتر شالچی در ادامه با اشاره به رویکرد دوره مدیریت جدید وزارت علوم تحت مسئولیت دکتر سیمایی صراف، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای کلیدی این دوره، برجسته‌سازی نقش فرهنگی اساتید در کنار وظایف آموزشی و پژوهشی است؛ به گونه‌ای که شخصیت فرهیخته استاد بتواند به آرامش، پویایی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی یا تنش در محیط دانشگاه کمک کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کم‌رنگ شدن علاقه دانشجویان به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در سال‌های اخیر و راهکارهای جبران این خلأ، سه عامل اصلی را برشمرد و گفت: نخست، نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای دانش‌آموختگان که سبب می‌شود دانشجویان افق روشنی پیش روی خود نبینند و انگیزه لازم برای فعال بودن را از دست بدهند؛ دوم، جذابیت‌های فناوری‌های نوین و رسانه‌های اجتماعی که رقیبی جدی برای فضای دانشگاه شده‌اند؛ و سوم، چسبیدن به قالب‌های قدیمی و بی‌توجهی به نیازها و علایق متحول‌شده نسل جدید.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: ما در ارزش‌ها ثابت هستیم اما در فرم‌ها و رویه‌ها باید تغییر ایجاد کنیم و به ذائقه‌های مختلف درون محیط دانشگاه توجه داشته باشیم؛ اشتباه است که فقط به پاسخ گرفتن از بخش‌های محدودی از جامعه دانشگاهی دل خوش کنیم. وی تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مهارت‌محور کردن آموزش‌های دانشگاهی، برقراری پیوند میان مواد درسی و نیازهای جامعه و به‌روزرسانی آن‌ها و همچنین توجه به عدالت فرهنگی را از جمله سیاست‌های مورد نظر وزارت علوم عنوان کرد و افزود: تلاش ما یافتن حلقه‌های مشترک با همه بدنه دانشگاهی و گره زدن سیاست‌های فرهنگی با علایق بخش‌های مختلف جامعه دانشجویی است.

شالچی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه تضارب آرا در دانشگاه‌های معتبر جهان، گفت: دانشگاه با تضارب اندیشه پیوند خورده است و تأمل، مدارا، گفت‌وگوی میان اندیشه‌ها و مواجهه عقلانی با دیدگاه‌های مختلف در ذات دانشگاه است؛ دانشگاه بدون این‌ها به سنگ و دیوار و بتن تبدیل می‌شود.

وی در تشریح چالش‌های پیش روی تضارب آرا در دوره جدید اظهار داشت: یکی از این چالش‌ها تحولات فناوری و رسانه‌های اجتماعی است که ابتدا تصور می‌شد امکان تعامل را افزایش می‌دهند، اما ما را به «اتاق‌های انزوا» بردند؛ زیرا افراد عمدتاً کسانی را دنبال می‌کنند که مواضع و تمایلاتی مشابه خودشان دارند و روزانه صدها بار در معرض عقاید شبیه به خود قرار می‌گیرند، ضمن آنکه الگوریتم‌های این شبکه‌ها بیشتر دیدگاه‌های حاد و رادیکال را تقویت می‌کنند. وی جنگ تحمیلی و بحران‌های جدی جامعه را از دیگر عوامل موثر بر فضای عاطفی و احساسی دانشگاه برشمرد و افزود: مانع دیگر آن است که ما نتوانسته‌ایم آثار اندیشه‌ای را در دانشگاه به شکل کاملاً مناسب نهادینه کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: سیاستی که وزارت علوم بر آن مصر و قطعی است، تعمیق آزاداندیشی در دانشگاه‌ها در فرم‌های مختلف و نه فقط در قالب مناظره است؛ ما قویاً از آزادی بیان دفاع می‌کنیم، اما سخن دانشگاهی واجد ویژگی‌هایی است؛ از جمله اینکه محترمانه، استدلالی و مبتنی بر شواهد علمی است. وی در پایان تاکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها در دانشگاه بهره بگیریم و زمینه گفت‌وگوی صاحبان نیروها و عقاید سیاسی مختلف جامعه ایرانی در دانشگاه فراهم شود.