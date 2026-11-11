جمهوری اسلامی ایران در نخستین اجلاس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) در پکن، بر ضرورت دسترسی عادلانه و بدون تبعیض کشور‌ها به فناوری‌های هوش مصنوعی و مقابله با استفاده نظامی از این فناوری تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، محمدرضا غائبی، معاون اداره کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه کشورمان در این اجلاس، ضمن قدردانی از ابتکار چین در تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی، مشارکت برابر کشور‌های درحال‌توسعه در شکل‌دهی به آینده حکمرانی جهانی این فناوری را ضروری دانست.

وی دسترسی عادلانه، بدون تبعیض و مقرون‌به‌صرفه کشور‌ها به فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، زیرساخت‌ها، توان پردازشی و مدل‌های هوش مصنوعی را مورد تأکید قرار داد و هشدار داد محدودیت‌های فناورانه و اقدامات قهری یک‌جانبه می‌تواند شکاف فناوری میان کشور‌ها را افزایش دهد و مانع بهره‌مندی جمعی از مزایای این فناوری شود.

معاون اداره کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به پیامد‌های نظامی‌سازی هوش مصنوعی، نسبت به استفاده از این فناوری در عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد.

غائبی با اشاره به گزارش‌ها و اطلاعات منتشرشده درباره استفاده از هوش مصنوعی در حمله به مدرسه ابتدایی میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز، تأکید کرد جامعه بین‌المللی باید خطرات ناشی از نظامی‌سازی هوش مصنوعی را جدی بگیرد و اطمینان حاصل کند که توسعه و کاربرد این فناوری با حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد سازگار باشد.

نماینده ایران همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری سازنده با اعضای این سازمان، تبادل تجربیات و توانمندی‌های علمی و فناورانه و مشارکت در شکل‌دهی به زیست‌بومی انسان‌محور و فراگیر در حوزه هوش مصنوعی اعلام کرد.

سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی با ابتکار چین و با هدف گسترش همکاری‌های بین‌المللی، کاهش شکاف فناورانه و فراهم کردن دسترسی عادلانه کشور‌ها به ظرفیت‌های هوش مصنوعی تأسیس شده است. ایران از اعضای مؤسس این سازمان به شمار می‌رود.

نخستین اجلاس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) با حضور نمایندگان کشور‌های عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در پکن برگزار شد.

اظهارات:

اجلاس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی با حضور ایران

۱ و ۳- عمادالدین فاطمی‌زاده -، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردهوش مصنوعی ایران

۲- وانگ رومنگ- معاون بخش نوآوری و توسعه فناوری پیشرفته چین