مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در محله باغ فیض اسلامشهر توسط تیم گشت قرارگاه فرماندهی، شناسایی و مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار اسلامشهر از شناسایی و پلمب یک مرکز دندانپزشکی غیر مجاز در محله باغ فیض، توسط تیم گشت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار خبر داد.

وی افزود: تیم گشت سیار قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار که دبیری آن بر عهده تعزیرات حکومتی است، ضمن شناسایی یک مرکز دندانپزشکی غیر مجاز در محله باغ فیض نسبت به پلمب این مرکز اقدام کردند.