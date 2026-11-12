نخستین کاروان طرح «ایتام، میهمانان حرم حسینی (ع)» با حضور ۲۰۰ نفر از فرزندان ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان و مادران آنان، عازم کربلای معلی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: در قالب این طرح، بیش از هزار نفر از فرزندان ایتام و مادران آنان با حمایت خیران و نیکوکاران به سفر زیارتی عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

کریم زارع با اشاره به اهداف معنوی و تربیتی این برنامه افزود: فراهم‌کردن فرصت زیارت حرم ائمه اطهار (ع)، تقویت باور‌های دینی، آشنایی بیشتر با فرهنگ عاشورا و افزایش نشاط و امید در میان فرزندان ایتام از اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه اعزام کاروان‌ها در پنج مرحله و با ظرفیت ۲۰۰ نفر انجام می‌شود، اظهار داشت: در مجموع بیش از هزار نفر از فرزندان ایتام، مادران سرپرست آنان و خادمیاران به عتبات عالیات مشرف خواهند شد و تا پایان سال جاری نیز سه مرحله از این اعزام‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان درباره شرایط مشمولان این طرح گفت: دختران یتیم تحت حمایت از ۱۲ سال به بالا به همراه مادران خود که حداکثر ۵۵ سال سن دارند، می‌توانند در این سفر زیارتی شرکت کنند.

زارع ادامه داد: اولویت اعزام با فرزندانی است که تاکنون به عتبات عالیات مشرف نشده‌اند تا برای نخستین بار فرصت زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) و دیگر اماکن مقدس را تجربه کنند.

وی مشارکت خیران، نیکوکاران و حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین را در اجرای این برنامه مؤثر دانست و گفت: طرح «ایتام، میهمانان حرم حسینی (ع)» علاوه بر فراهم‌کردن سفر زیارتی، زمینه تقویت پیوند میان خیران و فرزندان معنوی آنان و گسترش فرهنگ احسان و مسئولیت اجتماعی را فراهم می‌کند.