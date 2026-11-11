به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، برداشت چغندرقند در مزارع مهاباد ادامه دارد و کام چغندرکاران مهابادی با تحویل به موقع محصول و دریافت دسترنجشان شیرین‌تر شده است.

محصول کشاورزان این روز‌ها بعد از برداشت، بدون معطلی روانه کارخانه قند می‌شود.

چغندری که یکی پس از دیگری مراحل تولید را طی می‌کند و به محصولی شیرین تبدیل می‌شود.

مظفرغفاری مسئول عیار سنجی کارخانه قند مهاباد می‌گوید: اولین مرحله عیار سنجی است و از طریق عیار سنجی قیمت و کیفیت چغندر مشخص و روزانه ۲ هزار تن عیار سنجی می‌شود.

داود کبیری رئیس کارخانه قند مهاباد هم گفت: چغندر قند بعد از عیار سنجی و شسته شدن وارد دیگ‌های خلال پز و سپس تبدیل به شربت شده و بعد از آن در دیگ‌های پخت، شربت تبدیل به شکر می‌شود و دست آخر هم بسته‌های سفید شکر آماده ارسال به بازار می‌شود.

احمد قریشی رئیس هیئت مدیره کارخانه قند مهاباد نیز می‌گوید: ظرفیت کارخانه روزانه ۵ هزار و سالانه ۵۰۰ هزار تن است که از این مجموع ۴۶ تا ۴۸ هزار تن شکر در یک سال و ۲۳ هزارتن هم ملاس و تفاله تولید می‌شود.

استفاده از دستگاه‌های جدید ایرانی و بهره مندی از چرخه بازیافت و تصفیه آب از جمله ویژگی‌های برجسته کارخانه قند مهاباد است.

کارخانه‌ای که درکنار شیرین کردن کام چغندرکاران و کمک به تامین نیاز بازار برای بیش از ۵۰۰ نفر هم به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.