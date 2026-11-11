به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی گل‌محمدی در خصوص جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه و متخلف در شهرستان میبد ۲۵ واحد صنفی متخلف مهر وموم شدند.

وی ادامه داد: علی رغم تذکر‌های متعدد و صدور اخطار و با توجه به بی توجهی به اخطار‌های صادره از طرف صنوف متخلف و با عنایت به اینکه اجرای قانون از وظایف پلیس می‌باشد و به منظور جلوگیری از ترویج قانون شکنی، این صنوف توسط اداره اماکن انتظامی شهرستان میبد مهر وموم شدند.