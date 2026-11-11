تیم پسران کشورمان پس از ۲ برد پیاپی در رقابت‌های پدل جوانان آسیا، فردا برای سرگروهی و صعود به نیمه‌نهایی مقابل امارات به میدان می رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا ۱۶ تا ۲۳ آبان در جاکارتا اندونزی برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

شاگردان ارسلان محمدی، قزاقستان یکی دیگر از تیم‌های مدعی را با برتری ۳ بر صفر شکست دادند تا فردا برای سرگروهی به مصاف امارات بروند.

در بازی‌های امروز امیرپارسا ذوالفقاری و علیرضا حاج ملاحیدری در رده سنی کمتر از ۱۴ سال به میدان رفتند که این بازی با برتری ۶ بر ۳ و ۶ بر ۲ تیم ایران به پایان رسید. در بازی دوم و در رده سنی کمتر از ۱۶ سال، امیرطا‌ها دهقانی و رامتین رافعی با نتیجه ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ پیروز شدند، در بازی سوم و رده سنی کمتر از ۱۸ سال، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری برای ایران به میدان رفتند، در این بازی نیز تیم ایران با نتایج مشابه ۶ بر ۴ به پیروزی دست یافت و یک برد دیگر به نام ایران ثبت شد. تیم پدل پسران کشورمان روز گذشته مقابل لبنان به برتری ۳ بر صفر دست یافته بود.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارند.

جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.