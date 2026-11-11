تیم والیبال فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان کشور، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان در سالن شهید نیلفروش‌زاده دانشگاه اصفهان میزبان تیم بیشه چمستان بود و حریف خود را سه بر صفر شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان کشور، تیم فولاد مبارکه سپاهان از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه، ۲۰ آبان‌ماه، در سالن شهید نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان میزبان تیم تهران بیشه چمستان بود.

بلندقامتان فولاد مبارکه سپاهان سه برصفر بیشه چمستان را با شکست بدرقه کردند.