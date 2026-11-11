مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل از فعال بودن ۸۰ باب کتابخانه در نقاط شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تمام این مراکز با کمک نیکوکاران به وسایل بازی کودکان تجهیز خواهد شد.

به گارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، روزبه فتاحی در نشست خبری هفته کتاب از تجهیز تمام ۸۰ باب کتابخانه شهری و روستایی استان به وسایل بازی و سرگرمی کودکان خبر داد؛ طرحی که با کمک نیکوکاران و برای دختران و پسران به صورت مجزا اجرا می‌شود.

وی همچنین از توسعه خدمات سیار در مناطق محروم خبر داد و افزود: با اختصاص دو دستگاه کتابخانه سیار جدید، روستا‌های دورافتاده در شهرستان‌های خلخال، کوثر، مشگین‌شهر و در گام بعدی مغان زیر پوشش خدمات کتابخوانی قرار می‌گیرند. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از جمله کتابخانه‌های مرکزی پارس‌آباد و خلخال نیز با حمایت‌های دولتی و مردمی شتاب گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، از رشد صددرصدی کمک‌های مردمی خبر داد و یادآور شد: برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، عضویت سه دهک نخست درآمدی در تمامی کتابخانه‌های عمومی استان رایگان شده و کودکان و سالمندان نیز از تخفیف پنجاه درصدی برخوردارند.